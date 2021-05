Amica giovane morto a Gubbio, amava semplicemente la vita

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 08 MAG - Amava il mare, la musica e gli amici. "Samuel amava semplicemente la vita": a raccontarlo all'ANSA è Francesca, una delle amiche più strette di Samuel Cuffaro, il diciannovenne morto per l'esplosione della palazzina di Gubbio.

Arrivato in Umbria dalla Sicilia Samuel proprio domani, nell'ambito della manifestazione "Della stessa sostanza dei sogni", promossa dal Teatro della fama, avrebbe dovuto leggere in piazza alcune righe che in queste ore stanno facendo il giro del web e suonano ancora più strazianti. "Comunque io sto bene - aveva scritto Samuel - non mi è mancato mai nulla nella vita".

