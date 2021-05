La tappa a Foligno del Giro d'Italia e le iniziative collaterali

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 07 MAG - "E' una grande soddisfazione la presenza del Giro d'Italia a Foligno che costituisce un'occasione di ripartenza della nostra città". Lo ha detto il sindaco della città, Stefano Zuccarini, ricordando il prossimo arrivo della carovana rosa per la decima tappa L'Aquila-Foligno, lunedì 17 maggio.

L'arrivo della tappa e gli eventi collaterali (organizzati da sabato 8 maggio a martedì 18 maggio a cura del Comune, in collaborazione con sponsor e Confcommercio, Confesercenti, Innamorati del Centro, Consorzio In Centro) sono stati illustrati in una conferenza stampa. Ecco gli appuntamenti di sabato 8 maggio: alle 10, a Porta Romana viene inaugurata la sede del comitato di tappa ma alle 15 è la volta di "In bici con Dante" un itinerario cicloturistico, curato da "La Francescana ciclostorica" e le associazioni ciclistiche del territorio.

Nella corte di Palazzo Trinci, sarà possibile la registrazione ritirando la mappa ed un gadget. Alle 17 "Ispirazioni dantesche e innovazione: dalla prima stampa della Commedia all'arte contemporanea", visite guidate nel centro storico a cura dell'Associazione guide turistiche dell'Umbria. Domanica 9 maggio è in programma, alle 14, la "Coppa San Michele", una gara ciclistica categoria juniores a cura dell'Unione ciclistica Foligno. Sabato 15 maggio, alle 17, "Ispirazioni dantesche e innovazione: dalla prima stampa della Commedia all'arte contemporanea", visite guidate nel centro storico. Domenica 16 maggio "In Giro baby", alle 15.

Lunedì 17 maggio, alle 17, è previsto l'arrivo della tappa, in via Nazario Sauro. Alle 18,30 nella corte di Palazzo Trinci, "Dopo la tappa". L'evento prevede conversazioni e musica e come protagonista c'è la bicicletta. A seguire degustazione con prodotti tipici locali a cura del Gal. Martedì 18 maggio, dalle 19,30, "In Giro a Palazzo", con visite guidate a Palazzo Trinci e alla mostra "Raffaello e la Madonna di Foligno. La fortuna di un modello". A seguire degustazione con prodotti tipici locali a cura del Gal. Le diverse iniziative sono ad ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria (tel 3474774839 oppure email elisa.raponi@comune.foligno.pg.it). (ANSA).