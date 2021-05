Hamu, alleanza Abruzzo-Marche-Umbria per progetti di sviluppo

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAG - Un'alleanza tra scienza, conoscenza e imprenditorialità, elementi considerati come leve fondamentali per il rilancio del Centro Italia. Si muove in questa direzione l'Hub interregionale Abruzzo Marche Umbria (Hamu) presentato ufficialmente nell'Aula Magna del Rettorato dell'Università degli studi di Perugia con interventi, fra gli altri, dei presidenti della Regioni, Marco Marsilio (Abruzzo), Francesco Acquaroli (Marche) e Donatella Tesei (Umbria).

Centro Italia visto come "collante" tra Nord e Sud e "una opportunità" per tutto il Paese.

Hamu quindi, come ha sottolineato Maurizio Oliviero, rettore dell'Ateneo perugino nonché presidente dell'Hub, "non nasce per svolgere ulteriori analisi e ricerche, ma per utilizzare le conoscenze già esistenti e sintetizzare alcuni progetti da realizzare per lo sviluppo delle tre regioni".

Hamu è stato così presentato come un "think tank" di esperti impegnato nella soluzione di problemi complessi nell'area delle tre regioni coinvolte, che coinvolge al momento dieci fra enti di ricerca, associazioni industriali, università e fondazioni.

L'iniziativa, per la presidente della Regione Umbria, "è importante perché mette insieme sapere e ricerca verso uno sviluppo sostenibile di un territorio allargato, quello dell'Italia centrale di mezzo" "Superare una mentalità ristretta e lavorare con nuovo spirito" è quanto auspica il presidente della Regione Abruzzo.

Una "sfida interessante" è quella di mettere a dialogo territori vicini, secondo Acquaroli, presidente Regione Marche.

Hamu è stato pensato in accordo con Cassa Depositi e Prestiti ed entro il 15 luglio - è stato annunciato - saranno definiti i primi progetti da avviare a realizzazione. (ANSA).