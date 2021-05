Attivata immediatamente centrale operativa per esplosione Gubbio

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAG - Dopo aver appreso dell'esplosione in un edificio nella zona di Gubbio, la centrale operativa per l'emergenza della Regione Umbria è stata immediatamente attivata per i soccorsi e il trasporto di eventuali infortunati: lo rende noto l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, esprimendo vicinanza alle persone e alle famiglie coinvolte, nonché a tutta la comunità che sta vivendo queste tragiche ore.

A stretto giro sul posto sono arrivate quattro ambulanze del 118, un'ambulanza della Croce rossa di Gubbio e un elicottero per il trasporto di pazienti in qualsiasi situazione di gravità.

Inoltre, sono stati allertati tutti pronto soccorso delle strutture ospedaliere e anche due sale operatorie dell'azienda ospedaliera di Perugia. (ANSA).