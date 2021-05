Anci Umbria ringrazia i volontari della Croce rossa

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAG - "Anci Umbria, attraverso i suoi Comuni - afferma il presidente Michele Toniaccini - aderisce alla Settimana internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa che quest'anno sarà dedicata all'enorme sforzo dei volontari della Cri, sempre in prima linea nella lotta al contrasto del Covid, nella campagna vaccinale, senza mai venire meno alle altre attività quotidiane".

"Questo esercito - in Italia si contano oltre 150mila persone - del volontariato, della solidarietà, della generosità, dell'altruismo è stato un prezioso alleato anche in questa lunga battaglia contro il virus", sottolinea, in una nota della stessa associazione dei Comuni.

"Domani - prosegue - la giornata clou di questa settimana di celebrazioni, perché l'8 maggio ricorre l'anniversario della nascita della organizzazione umanitaria più grande del mondo.

Anci Umbria è grata per l'imponente lavoro svolto con professionalità e dedizione da parte dei volontari, sia in questo anno eccezionale, sia nella quotidianità della loro azione, diffusa in modo capillare sui territori". (ANSA).