Vaccini: Salvini, Ema ci dica se quello russo funziona o no

TERNI, 06 MAG - "Oggi sono esattamente due mesi che l'Agenzia europea del farmaco sta esaminando il vaccino russo.

Non so se ci metteranno due o 20 anni, quando non servirà più, ma da cittadino italiano ed europeo vorrei sapere se funziona o non funziona": a chiederlo è il segretario della Lega Matteo Salvini a Terni per inaugurare una sede del partito. "Se non funziona partita chiusa - ha detto Salvini - ma se funziona si dessero una mossa e ce lo mettessero a disposizione".

E sull'annuncio dell'amministrazione Biden di sostegno alla sospensione temporanea dei brevetti per i vaccini contro il Covid, Salvini ha detto: "meglio tardi che mai". "E' un tema che dovrebbe essere già stato risolto - ha aggiunto - perché quando c'è di mezzo la salute il business deve passare in seconda fila.

Quindi siccome ci sono di mezzo multinazionali americane, spero che alle parole seguano i fatti".