Tesei annuncia avvio progettazione ospedali Norcia-Cascia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 06 MAG - La presidente della Regione, Donatella Tesei ha visitato gli ospedali di Cascia e Norcia, danneggiati dal sisma del 2016, annunciando "l'inizio della progettazione esecutiva per il recupero delle due strutture".

"È stato individuato il gruppo di tecnici che si occuperà della progettazione", ha spiegato la governatrice. "Bisogna velocizzare la ricostruzione e gli ospedali - ha aggiunto - che sono una priorità. La pandemia ci ha fatto comprendere ancora meglio quanto sia importante la sanità territoriale, soprattutto in questi territori come la Valnerina, bellissimi, ma anche tanto decentrati".

Sulla riorganizzazione generale del modello sanitario umbro, Tesei ha spiegato che "sono in corso tutti i ragionamenti opportuni". "Stiamo cercando di recuperare - ha detto - il tempo che avremmo dovuto dedicare al nuovo Piano santuario regionale se non ci fosse stata l'emergenza pandemica".

Nel corso della visita a Cascia, la presidente ha avuto modo anche di incontrare le monache di clausura si Santa Rita, soffermandosi con la madre priora, suor Maria Rosa Bernardinis.

La presidente Tesei nei giro in Valnerina è stata accompagnata dall'assessore alle Infrastrutture e Protezione civile, Enrico Melasecche. Ad accoglierla i sindaci delle due città, Nicola Alemanno a Norcia e Mario De Carolis a Cascia. Nel corso del sopralluogo della presidente Tesei, agli ospedali di Norcia e Cascia, sono state illustrate le linee guida sulle quali sarà indirizzata la rifunzionalità delle due strutture sanitarie. A Cascia l’edificio verrà realizzato completamente nuovo e quindi si inizierà dalla demolizione dell’attuale e il nuovo sarà configurato come ospedale di base di area territoriale. Saranno presenti, tra l’altro, i servizi di emergenza di primo soccorso e la continuità assistenziale per la gestione ottimale delle urgenze. L’aggiudicazione dei lavori è prevista entro fine anno con inizio degli stessi nei primi mesi del 2022. A Norcia, allo scopo di dotare la comunità di un livello di servizi sanitari efficienti e funzionali alle aspettative di sviluppo dell’intero territorio, si è progettata - fa sapere la Regione- la rifunzionalizzazione del complesso ospedaliero con particolare riferimento all’edificio ex convento, ora inagibile, in stretta collaborazione con gli uffici Usl 2. Attualmente - viene spiegato - è stata affidata la progettazione, mentre i lavori, il cui inizio è previsto nei primi mesi del nuovo anno. Al sopralluogo era presente anche il sub commissario Fulvio Maria Soccodato che ha preso atto delle soluzioni individuate. Nel pomeriggio sono proseguiti i lavori dei tecnici, con il sub commissario, in merito al Polo scolastico di Norcia, di cui si occupa la Provincia di Perugia, e al Piano strategico di ricostruzione di Castelluccio.