Salvini, tema dell'acciaio è fondamentale

(ANSA) - TERNI, 06 MAG - "Il tema dell'acciaio è fondamentale. A Terni, come a Taranto e Genova. Una potenza industriale non può fare a meno dell'acciaio": lo ha sottolineato il segretario della Lega Matteo Salvini parlando a un'iniziativa nella città umbra. "Non si può svendere il nostro acciaio e poi dipendere da chissà chi dall'altra parte del mondo, il Covid ce lo insegna" ha aggiunto.

"Se dipendi da qualcuno di altro - ha detto ancora Salvini - poi devi andare a raccattare mascherine, aghi e mascherine chissà dove. L'acciaio è fondamentale per un Paese industriale".

