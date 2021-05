Oltre 90 per cento voti per Bori segretario regionale Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 06 MAG - Oltre il 90 per cento di coloro che si sono recati ai seggi del Pd, 150 quelli allestiti in tutta la regione, hanno votato Tommaso Bori come segretario regionale. Lo ha ufficializzato la Commissione per il congresso.

Il nuovo segretario regionale dovrà comunque essere ora formalmente eletto dall'assemblea del partito che si riunirà nei prossimi giorni.

Alla consultazione hanno partecipato più di 3 mila iscritti al Pd. Oltre a Bori - sono stati eletti Camilla Laureti e Fabrizio Bellini segretari provinciali di Perugia e Terni.

Nella provincia di Perugia hanno votato 2.069 iscritti e mille a Terni, per un totale di 3.069 partecipanti. Di questi 2870 hanno espresso la propria preferenza per Bori segretario regionale, il 93,5 per cento.

"Un momento di partecipazione - commenta Letizia Michelini, presidente della Commissione per il congresso - che dimostra come in Umbria il Partito democratico abbia energia e voglia di riorganizzarsi per crescere mettendo in campo le migliori risorse e idee. Il lavoro della commissione avrà il suo epilogo con l'assemblea regionale che proclamerà il nuovo segretario: ringrazio a nome di tutti i membri della commissione i volontari ai seggi, la struttura del partito e tutte le persone che hanno dato il loro contributo per portare a termine questo percorso congressuale". (ANSA).