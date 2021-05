Salvini incontra gli operai della Treofan di Terni

(ANSA) - TERNI, 06 MAG - "Quello che posso fare è sollecitare, il ministero del Lavoro anzitutto perché senza stipendio e cassa integrazione il mutuo non si paga, e il ministero dello Sviluppo economico, per capire se ci sono investitori e investimenti seri e pronti". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando a margine di un incontro con lavoratori e rsu della Treofan, azienda del polo chimico di Terni chiusa da Jindal.

I circa 140 dipendenti hanno ribadito al leader della Lega le proprie preoccupazioni sul futuro, in quanto attendono il via libero definitivo del ministero del Lavoro agli ammortizzatori sociali e la nomina di un advisor che, nell'ambito di un tavolo convocato dal Mise, dovrà occuparsi della reindustrializzazione del sito.

"Comune e Regione hanno fatto tutto il possibile - ha detto Salvini -, i lavoratori più di così non potevano fare. Vediamo di fare in fretta per dare una risposta". (ANSA).