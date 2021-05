Cuccioli di poche settimane sull'A1, salvati dalla Polstrada

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 06 MAG - A pochi giorni di distanza da un salvataggio analogo, una pattuglia della polizia stradale di Orvieto, lungo l'autostrada A1, poco prima del casello di Fabro, ha soccorso due cuccioli di cane di poche settimane di vita che si muovevano pericolosamente tra le corsie di scorrimento.

I poliziotti hanno rallentato il traffico poi hanno recuperato i due cuccioli, finiti al centro della carreggiata.

Altri tre cagnolini della stessa cucciolata sono invece stati investiti dalle auto in transito.

I cuccioli superstiti sono stati portati negli uffici del reparto della polizia stradale e, dopo essere stati rifocillati dai poliziotti, sono stati sottoposti alle cure del veterinario e quindi affidati a due famiglie.

Il giorno successivo un'altra cagnolina, della medesima cucciolata, è stata trovata all'incirca nello stesso luogo e recuperata da personale della viabilità autostradale che l'ha consegnata alla Polstrada di Orvieto. Anche in questo caso è stata affidata a una famiglia che ne ha fatto richiesta. Sono in corso accertamenti per verificare se i cuccioli siano stati persi da un veicolo in transito oppure abbandonati.

Nei giorni scorsi sempre nel tratto umbro dell'A1, nei pressi del casello di Attigliano, la polizia stradale di Terni aveva recuperato due pastori tedeschi che stavano rallentando pericolosamente la circolazione. (ANSA).