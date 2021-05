Covid:Salvini, torniamo alla vita come a Londra e Tel Aviv

(ANSA) - TERNI, 06 MAG - "Adesso torniamo alla vita. Come a Londra, Stoccolma, Madrid e Tel Aviv. Facciamo lavorare la gente al chiuso, all'aperto, di giorno e di sera": lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini oggi a Terni, a margine dell'inaugurazione della nuova sede del partito.

"Bisogna riaprire, togliere limiti, chiusure, restrizioni, coprifuoco, sempre usando il buon senso" ha ribadito il leader del Carroccio.

"In Umbria e in Italia - ha proseguito Salvini - la gente non chiede assistenza, ma lavoro, lavoro e lavoro". (ANSA).