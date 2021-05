Alemanno, fondamentale visita della Regione

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 06 MAG - "La visita della Regione e della struttura commissariale agli ospedali di Norcia e Cascia assume un significato fondamentale per il rispetto della tempistica della ricostruzione dei nostri presidi sanitari e per il ripristino dei servizi territoriali": lo ha detto all'ANSA il sindaco della città di San Benedetto, Nicola Alemanno, al termine della visita alla struttura nursina con la governatrice umbra, Donatella Tesei e l'assessore regionale, Enrico Melasecche. "I progettisti - ha aggiunto il sindaco - ci hanno illustrato alcune ipotesi di progetto. Tra 15 giorni è fissato un nuovo incontro in Regione per andare verso le scelte definitive e da quel momento avrà inizio l'iter per la ricostruzione dei nostri ospedali". (ANSA).