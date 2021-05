Umbria jazz sospende prevendite concerti riprogrammati 2020

(ANSA) - PERUGIA, 05 MAG - In attesa di comunicare il programma completo dell'edizione estiva, a Perugia dal 9 al 18 luglio, Umbria jazz ha momentaneamente sospeso le prevendite dei concerti riprogrammati dal 2020. Questo anche per valutare quale saranno le disposizioni sulla capienza degli spettatori per gli spettacoli dal vivo. In particolare Umbria jazz ha sospeso le prevendite dei concerti all'Arena Santa Giuliana di Wynton Marsalis & Jalco, Stefano Bollani, Jamie Cullum, Brad Mehldau e Branford Marsalis. A coloro che hanno già acquistato il biglietto - ha annunciato il Festival - verrà assegnato un posto quanto più omogeneo a quello scelto nella pianta del 2020. Confermati inoltre per l'edizione 2021 anche il quartetto di Billy Hart con Ethan Iverson, Enrico Rava in duo con Fred Hersch, Cecile McLorin Salvant con Sullivan Fortner, Imany Voodoo Cello, Paolo Fresu con l'omaggio a David Bowie, Cimafunk, Gonzalo Rubalcaba & Aymee Nuviola, Quinteto AstorPiazzolla, Edmar Castaneda-Gregoire Maret duo, Danilo Rea, Gino Paoli & Funk Off. A questi si aggiungono Angelique Kidjo, il trio di Emmet Cohen con Samara Joy e il trio di Julian Lage. (ANSA).