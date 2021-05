Intitolata a Stelio Zaganelli rotonda a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 05 MAG - Perugia ha intitolato una rotonda a Stelio Zaganelli, avvocato e sindaco della città dal 1977 al 1980, scomparso nel gennaio del 2011. E' quella realizzata all'incrocio tra via Madonna Alta, via Baracca e via Cotani.

Presenti alla cerimonia il sindaco Andrea Romizi, l'assessore Edi Cicchi e la famiglia dello stesso Zaganelli.

"Con questa intitolazione -ha detto Cicchi - diamo continuità all'azione di un uomo di cultura, che si è speso molto per la città".

La figura di Stelio Zaganelli è stata ricordata dal figlio Corrado, che ne ha sottolineato i valori e la professionalità.

Nel corso dell'inaugurazione è stato tra l'altro ricordato che sono stati circa 120 gli importanti i processi che lo hanno visto protagonista. "Con uno stile innovatore e un'onestà intellettuale - è stato sottolineato - che hanno fatto scuola".

"Da Sindaco -ha ricordato ancora il figlio Corrado - è stato sempre caratterizzato da un forte senso di comunità, nel quale credeva molto come base stessa dell'operare e che ha reso elemento permanente della sua attività politica".

"La biografia di Stelio Zaganelli - ha concluso il sindaco Romizi - è un romanzo di altri tempi, che ci racconta come sono cambiati il nostro Paese e la nostra società, con uno stile fatto di concretezza e condivisione, che lo ha contraddistinto in tutti gli aspetti della sua vita, in particolare come uomo politico". (ANSA).