Approvato accordo Regione Umbria-farmacie per vaccini Covid

(ANSA) - PERUGIA, 05 MAG - Approvato dalla Giunta l'accordo tra la Regione Umbria e le associazioni delle farmacie pubbliche e private convenzionate per la somministrazione dei vaccini anti-Covid. Diventerà operativo in base all'approvvigionamento e alla disponibilità delle dosi, spiega Palazzo Donini.

"Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, le farmacie hanno svolto un ruolo importante. Ora, con l'avvio delle vaccinazioni ai cittadini assumerà una valenza altissima, visto che contribuiranno, attraverso l'immunizzazione, a mettere in sicurezza la comunità umbra" ha sottolineato l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto. "La diffusione capillare delle farmacie sul territorio regionale - ha aggiunto - rappresenta un'opportunità per raggiungere i cittadini.

L'emergenza sanitaria ha reso indispensabile e urgente la necessità di rafforzare la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del sistema sanitario prevedendo l'implementazione delle attività assicurate dalla rete territoriale delle farmacie. In emergenza - ha concluso l'assessore - bisogna raccogliere tutte le opportunità e ringraziamo i farmacisti che, insieme ai medici di medicina, si adopereranno per permettere a tutti noi di lasciarci al più presto alle spalle l'emergenza sanitaria".

"Abbiamo da subito accolto positivamente questa possibilità" sottolineano i presidenti di Federfarma Umbria, Perugia e Terni, Augusto Luciani, Silvia Pagliacci e Maurizio Bettelli. "Già con gli accordi per i test sierologici e quelli antigenici rapidi, entrambi gratuiti per la popolazione scolastica - hanno aggiunto -, le farmacie hanno svolto un ruolo importante di contrasto alla pandemia e adesso sono pronte a mettersi nuovamente a disposizione". (ANSA).