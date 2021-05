Card. Bassetti, servono incentivi per creare posti lavoro

(ANSA) - PERUGIA, 04 MAG - "Non bisogna pensare solo ai sussidi per sostenere chi ha bisogno, ma servono anche gli incentivi per creare posti di lavoro": così il presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti, ha parlato delle difficoltà causate dalla pandemia al mondo del lavoro. L'ha fatto a margine delle "Piazze di Francesco". "C'è preoccupazione anche per i giovani" ha detto Bassetti. "Negli ultimi anni - ha aggiunto - si è accentuato il fenomeno migratorio, i migliori vanno via. I bambini, i giovani, le scuole, sono i punti fondamentali di un programma del quale vorremmo che ci fosse un impegno fino in fondo e mi sembra che ce lo stiamo mettendo". (ANSA).