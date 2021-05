Carabinieri sequestrano droga 'psichedelica', una denuncia

(ANSA) - PARRANO (TERNI), 04 MAG - Tre grammi di una sostanza stupefacente risultata positiva al test per l'anfetamina e 19 piante di marijuana sono stati sequestrati dai carabinieri ad un cittadino americano di 41 anni, denunciato a seguito di un controllo antidroga svolto a Parrano.

Secondo quanto riferisce l'Arma l'uomo, risultato già inquisito in passato per reati specifici, ha riferito ai militari di essere lui stesso il produttore dello stupefacente, la dimetiltriptamina o dmt, una potente droga psichedelica, di colore giallastro, derivata da appositi processi di miscelazione, dosaggi e trattamenti con varie sostanze. Nel domicilio del quarantunenne i carabinieri hanno sequestrato anche solventi per ricavare la droga da un prodotto di tintura concentrata (estratto di radice) prodotto in Amazzonia.

Al momento del controllo - svolto dai militari della stazione di Fabro, in collaborazione con i colleghi del Nucleo operativo di Orvieto - l'uomo è stato trovato in possesso di un un cutter a lama intercambiabile e chiusura a serramanico della lunghezza di 15 centimetri. Deve quindi rispondere, oltre che di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di porto abusivo d'armi. (ANSA).