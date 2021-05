ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, positività test sotto a 1%

(ANSA) - PERUGIA, 04 MAG - Scende sotto l'uno per cento, almeno per un giorno, il tasso di positività dei test per la rilevazione del Covid eseguiti in Umbria tra lunedì e martedì.

Un altro giorno inoltre senza morti che in base ai dati sul sito della Regione rimangono 1.361 dall'inizio della pandemia.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 98 nuovi positivi e 71 guariti, con gli attualmente positivi in leggera crescita, 2.814, 27 più di ieri.

Sono stati analizzati 3.341 tamponi e 6.700 test antigenici.

Il tasso di positività è quindi dello 0,97 per cento sul totale (2,2 il giorno precedente) e del 2,9 sui soli molecolari (era 5,9).

Ancora in calo i ricoverati in ospedale nei reparti ordinari, 193, otto in meno di lunedì, mentre rimangono stabili a 28 quelli nelle intensive.

Intanto la Regione ha annunciato che sono state riaperte le prenotazioni per la vaccinazione anti Covid di caregiver e familiari conviventi di soggetti estremamente vulnerabili, con età inferiore ai 60 anni, ai quali verrà somministrato il Pfizer del quale sono arrivate in Umbria circa 12.000 dosi. Aperte anche le prenotazioni per i caregiver e i familiari conviventi con età superiore ai 60 anni, grazie alla disponibilità di circa 2.000 vaccini Johnson & Johnson.

Per sostenere la campagna vaccinale scendono in campo anche i carabinieri di tutta l'Umbria pronti a dare il loro contributo alla popolazione, soprattutto anziana. Le stazioni dell'Arma del territorio saranno infatti a disposizione degli ultrasettantenni che, non avendo particolare dimestichezza con la rete, oppure non possedendo strumenti per l'accesso ad internet, abbiano difficoltà nell'accedere alle procedure di prenotazione online degli appuntamenti di somministrazione del vaccino. Le stesse stazioni saranno quindi aperte a chi avrà bisogno di assistenza nella compilazione dei format generati ad hoc, per facilitare e velocizzare le vaccinazioni anti Covid-19. (ANSA).