Ancora un giorno senza altri morti per Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 04 MAG - Ancora un giorno senza morti per il Covid in Umbria dove in base ai dati sul sito della Regione le vittime del virus sono 1.361 dall'inizio della pandemia.

Stabili tra lunedì e martedì.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 98 nuovi positivi e 71 guariti, con gli attualmente positivi in leggera crescita, 2.814, 27 più di ieri.

Sono stati analizzati 3.341 tamponi e 6.700 test antigenici.

Il tasso di positività è quindi dello 0,97 per cento sul totale (ieri 2,2) e del 2,9 sui soli molecolari (ieri 5,9).

Ancora in calo i ricoverati in ospedale nei reparti ordinari, 193, otto in meno di lunedì, mentre rimangono stabili a 28 quelli nelle intensive. (ANSA).