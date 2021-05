A Perugia tappa 'Piazze di Francesco' per 100 anni rivista

(ANSA) - PERUGIA, 04 MAG - "Con questa iniziativa vogliamo celebrare il passaggio di San Francesco nelle piazze del nostro Paese in occasione dei 100 anni della nostra rivista": così il direttore padre Enzo Fortunato, ha illustrato l'evento itinerante "Le piazze di Francesco - Parole povere" che oggi ha fatto tappa a Perugia.

Un appuntamento che ha visto presenti, oltre a padre Fortunato, anche il presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti è il maestro Andrea Bocelli che ha anche cantato, in conclusione, tre brani dalla scalinata di Palazzo dei Priori.

"Questo evento - ha detto ancora padre Fortunato - arriva nel momento in cui si stanno riaprendo le piazze dopo una lunga sofferenza ed è questo il momento in cui bisogna accogliere il messaggio di Francesco. Siamo chiamati a incontrarci e non a sfiorarci".

Parlando della possibilità di tornare ad accogliere i pellegrini ad Assisi, padre Fortunato ha spiegato, all'ANSA, che "il Sacro Convento è pronto ad accogliere i fedeli con tutte le precauzioni e le responsabilità che ci vengono chieste".

"Auspichiamo - ha concluso - che il piano vaccinazione possa ulteriormente accelerare". (ANSA).