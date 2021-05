Segnali di ripresa del turismo per la Cascata delle Marmore

(ANSA) - TERNI, 03 MAG - Primi segnali incoraggianti, nel primo fine settimana in zona gialla, per la ripresa del turismo alla Cascata delle Marmore, a Terni: tra sabato e domenica sono stati infatti 2.840 gli ingressi al parco naturalistico registrati in totale, poco meno di 400 le visite guidate svolte.

Nonostante il tempo piuttosto incerto, ci sono stati 1.385 ingressi nella giornata di sabato e 1.464 domenica. Le visite guidate, nei due giorni, sono state rispettivamente 196 e 198.

Nel parco archeologico di Carsulae, gli ingressi totali tra sabato e domenica sono stati invece 160.

"Il rilancio di Terni - sottolinea soddisfatto sui social il sindaco di Terni, Leonardo Latini - passa anche dal turismo e dalla valorizzazione del territorio".

Lo scorso anno nel primo weekend di libera circolazione tra regioni, il 6 e 7 giugno, erano stati venduti nel complesso circa 3.500 biglietti. (ANSA).