Salvini sarà a Terni per inaugurare la sede del partito

(ANSA) - TERNI, 03 MAG - Il segretario della Lega, Matteo Salvini, sarà a Terni giovedì, per inaugurare la nuova sede locale del partito. E' atteso in città alle 11, nei nuovi locali di Galleria del Corso. Interverranno il segretario regionale Lega Umbria, Virginio Caparvi, e il referente provinciale Lega Terni, Nico Nunzi.

Dopo il taglio del nastro è prevista una conferenza stampa, nel corso della quale "verranno rese note - si legge in un comunicato - una serie di iniziative che la Lega ha organizzato per essere presente sul territorio e sempre più vicina ai cittadini soprattutto in un momento difficile come questo caratterizzato dalla crisi sanitaria ed economica, ma anche dalla voglia di ripartire in sicurezza e tornare a vivere".

