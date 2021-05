Derby Perugia-Ternana per Supercoppa Lega Pro

(ANSA) - PERUGIA, 03 MAG - Ci sarà un derby fra Perugia e Ternana nella Supercoppa di Lega Pro, dove si affrontano le vincitrici dei gironi.

Il triangolare si aprirà con Perugia-Como sabato 8 maggio al Curi. Nell'occasione, ha reso noto la società biancorossa, si terrà la premiazione dei Grifoni per la promozione in Serie B.

Il Perugia ha vinto il girone B di Lega Pro con 79 punti, il Como quello A con 75 punti e la Ternana quello C con 90 punti.

Riguardo i successivi incontri, in caso di vittoria del Perugia, il 15 maggio si giocherà Como-Ternana, poi Ternana-Perugia il 22 maggio. Invece con un pari o una sconfitta dei biancorossi nella gara di avvio, la seconda gara sarà Ternana-Perugia (il 15 maggio) e, a seguire, Como-Ternana il 22 maggio. Tutti gli orari delle partite sono da definire.

Il Perugia ha vinto la Supercoppa di prima divisione nella stagione 2013-'14, mentre quella di seconda divisione nella stagione 2011-2012. Lo scorso campionato il titolo non è stato assegnato. (ANSA).