ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, calo ricoverati in intensive

(ANSA) - PERUGIA, 03 MAG - Fa segnare due ricoverati Covid in meno nelle terapie intensive, ora 28, il bilancio odierno dell'andamento della pandemia in Umbria. Mentre restano stabili a 201 i ricoverati nei reparti ordinari.

Sono stati intanto 35 i nuovi positivi al Covid registrati nell'ultimo giorno. Lo riporta il sito della Regione. Registrati altri quattro morti e 95 guariti. Gli attualmente positivi sono ora 2.787, 64 meno di ieri.

Sono stati analizzati 590 tamponi e 951 test antigenici. Il tasso di positività è del 2,27 per cento sul totale (2,3 lunedì della scorsa settimana) e del 5,9 sui soli molecolari (6 per cento sette giorni fa).

Per quanto riguarda i vaccini in Umbria, in base ai dati più aggiornati del Ministero della Salute, sono state somministrate 317.674 dosi sulle 363.975 finora consegnate, l'87.3%. Quasi 123 mila somministrazioni hanno riguardato gli ultraottantenni.

(ANSA).