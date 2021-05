Nessun morto per Covid nell'ultimo giorno in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 02 MAG - Nessun morto per Covid è stato registrato nelle ultime 24 ore in Umbria, dove però sono aumentati i ricoveri in ospedale, anche nelle terapie intensive.

Secondo i dati della Regione aggiornati al 2 maggio, i ricoverati sono 201 (otto in più di ieri) dei quali 30 in terapia intensiva (due in più).

Gli attualmente positivi sono 2.851 (30 in meno di ieri), i guariti 95, i nuovi contagi accertati 65, su 963 test antigenici e 802 tamponi molecolari analizzati. (ANSA).