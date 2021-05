Il Perugia torna in serie B

(ANSA) - PERUGIA, 02 MAG - Il Perugia Calcio ha conquistato la Serie B, dove torna dopo una stagione di assenza. La promozione nel campionato cadetto grazie alla vittoria per 2-0 sul campo della FeralpiSalò.

In avvio squadra di casa subito in pressing, ma è stata pronta la risposta del Perugia, che ha preso le redini del gioco. Sugli sviluppi di una gran parata di De Lucia su Sounas, al 16' botta di destro e rete di Elia, che porta i biancorossi sullo 0-1. La Feralpi protesta e riprende a correre, ma i grifoni gestiscono bene il vantaggio. Nella ripresa avvio con la squadra di casa più spigliata, ma è ancora il gruppo di mister Fabio Caserta a creare le migliori occasioni, senza però allungare. Il raddoppio arriva al 71', palla di Sounas per il neo entrato Bianchimano che insacca.

Il Perugia vince 2-0, sale a 79 punti e, tenendo la testa del girone B di Lega Pro, conquista la Serie B.

A fine partita - trasmessa in diretta da Umbria Tv - grande festa dei giocatori con il presidente Massimiliano Santopadre sceso in campo. In onore di Renato Curi, tutti i Grifoni hanno indossato una maglia con il numero 8. (ANSA).