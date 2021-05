Ds Perugia, abbiamo ridato la categoria a una città importante

(ANSA) - PERUGIA, 02 MAG - "Esplode la gioia per aver ridato la categoria a una città importante come Perugia. Siamo contenti per i tifosi, è ora di festeggiare". Così il direttore sportivo del Perugia Calcio Marco Giannitti, a caldo nelle interviste del promozione in Serie B, maturata dai biancorossi grazie alla vittoria per 2-0 sul campo della FeralpiSalò.

"È il momento di festeggiare - ha aggiunto il dirigente biancorosso - i ragazzi se lo meritano. Oggi è stata la dimostrazione che ci credevamo, l'abbiamo sempre dimostrato durante l'anno anche se ci sono stati momenti si e no".

"Oggi posso sorridere perché è una giornata fantastica", ha detto il tecnico Fabio Caserta. "Ci siamo riusciti per merito di tutti - ha aggiunto - anche per quelli che hanno giocato meno.

Ho una squadra prima di tutto di uomini e il merito è loro".

L'allenatore del Perugia ha anche sottolineato che "è una grande e meritata soddisfazione per il presidente Santopadre che ci è stato sempre vicino e ci ha sempre creduto".

"Stamattina nella riunione - ha rivelato infine - abbiamo fatto vedere a ogni giocatore i filmati di incoraggiamento fatti dalle loro famiglie. È stata una cosa bellissima, molto più utile di tante parole e ho visto anche ragazzi piangere".

