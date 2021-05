In diretta su Umbria Tv la trasferta del Perugia a Salò

(ANSA) - PERUGIA, 01 MAG - Sarà un lungo pomeriggio quello che attende il Perugia e i suoi tifosi a Salò, dove i grifoni di Fabio Caserta si giocano la promozione in Serie B nell'ultima di campionato contro la squadra di casa quinta in classifica.

Che sarà seguito interamente in esclusiva da UmbriaTv che trasmetterà la gara (in chiaro e senza costi) in telecronaca diretta dallo stadio "Lino Turina": sarà la settima partita trasmessa dall'emittente umbra, dopo le trasferte di Bolzano, Trieste, Padova e Gubbio e le gare interne contro Gubbio e Sud Tirol.

Il lungo pomeriggio in diretta - riferisce Umbria Tv - inizierà alle 14 con lo studio del "Calcio in Piazzetta" con Giancarlo Pacini e la presenza di Andrea Mazzantini, Riccardo Marioni e il direttore di Umbria Tv, Giacomo Marinelli Andreoli, e i primi collegamenti dallo stadio dove a rinforzare la squadra esterna di Umbria Tv, saranno presenti anche il giornalista Claudio Giambene, volto noto di DAZN e del sito gianlucadimarzio.com e i fotografi Andrea Adriani e Loris Cerquiglini. Coordinamento tecnico a cura di Carlo Sampogna, con Francesco Scapicchi e la collaborazione di Roberto Ragni.

Il prepartita con le ultime notizie dal campo quindi, dalle 15, la telecronaca della gara di Marco Taccucci e il commento tecnico di Moreno Castellani. A seguire le interviste in esclusiva del post partita. A coordinare il lavoro tecnico Carlo Sampogna e Francesco Scapicchi.

UmbriaTv proseguirà con il Perugia anche al termine del "Calcio in Piazzetta", dopo il TG Flash delle 19, con la trasmissione "Contropiede", in onda alle ore 19.15 e condotta da Giordano Baccarelli. (ANSA).