Dieci ricoveri in meno per Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 01 MAG - Si registrano dieci ricoveri in meno di pazienti Covid negli ospedali umbri nelle ultime 24 ore: secondo i dati della Regione aggiornati al primo maggio, oggi sono 193 in tutto, dei quali 28 (sei in meno) in terapia intensiva.

Continua a scendere anche il numero degli attualmente positivi: 2.881 (52 in meno di ieri). I nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore sono 96. I guariti 143 e altre cinque le vittime.

Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 6.240 test antigenici e 3.328 tamponi. Il tasso di positività totale è 1 per cento (ieri 1,6). Sale al 2,9 per i soli molecolari (ieri 4,8).

Per quanto riguarda i vaccini, sempre secondo i dati della Regione sono state somministrate ad oggi 307.149 dosi sul totale delle 331.975 consegnate. Hanno ricevuto la prima dose 216.753 persone e 90.396 hanno compoletato il ciclo. (ANSA).