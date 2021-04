Sfonda portone e prende a calci la ex compagna, arrestato

(ANSA) - TERNI, 30 APR - E' stato bloccato dopo tre interventi della polizia nell'abitazione della ex compagna, madre di un minore, un trentunenne di Terni arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e danneggiamento aggravato. La donna, dopo l'ultimo intervento, è stata soccorsa dai sanitari e le sono stati diagnosticati un trauma facciale e un trauma contusivo con prognosi di dieci giorni.

In base a quanto riferisce la questura, era stata proprio la donna, intorno alle 18,40 di giovedì, a richiedere una prima volta l'intervento degli agenti dopo che il trentunenne si era presentato nella sua casa fortemente agitato. Nonostante un primo allontanamento, intorno alle 20 l'uomo si è ripresentato nell'abitazione, per poi allontanarsi. E' stato quindi rintracciato in stato di evidente alterazione, verosimilmente da assunzione di sostanze stupefacenti ma, accompagnato al pronto soccorso, è fuggito poco dopo.

Alle 22 l'ultima chiamata di aiuto da parte della ex compagna, che ha riferito che il trentunenne, dopo aver sfondato il portone del condominio, l'aveva presa a calci e pugni, davanti alla madre di lui. Dagli accertamenti è emerso che già alle 16 il ternano era al pronto soccorso per una presunta overdose, in forte stato di agitazione, tanto da richiedere da parte dei sanitari, l'intervento del personale della Volante, che aveva riportato l'uomo alla calma. Anche in questo caso, però, l'uomo si era allontanato volontariamente dall'ospedale. (ANSA).