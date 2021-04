L'opera segno "Casa Emmaus" riapre le porte ai disabili

(ANSA) - PERUGIA, 30 APR - "Casa Emmaus" in località Lidarno di Perugia, domenica 2 maggio (ore 17.30), riapre le porte a persone disabili. Riprende le attività in sicurezza (sospese a seguito dell'emergenza Covid-19) all'interno del salone comunitario. I quattro confortevoli appartamenti che la compongono, messi a disposizioni di operatori sanitari e per il progetto "Ri-Housing" nella fase acuta della pandemia, vengono utilizzati all'occorrenza per persone in difficoltà e per accogliere nei weekend gli ospiti disabili che lo richiedono."Casa Emmaus ha bisogno di nuovi amici volontari - sottolinea in una nota della Caritas Angela Ciccolella, una delle responsabili - per poter proseguire la sua opera, una necessità emersa fin prima della pandemia". La realtà associativa che gestisce la struttura, riconosciuta dalla Caritas diocesana, è iscritta nel Registro regionale del volontariato.

"Un augurio speciale a Casa Emmaus per la ripresa delle sue attività", lo rivolge a ospiti e volontari il direttore della Caritas diocesana don Marco Briziarelli, definendola "un'opera segno profetica, un faro umile e prezioso che indica la via dell'inclusione e ci ricorda continuamente che la disabilità non è un ostacolo, ma un'occasione di amore". (ANSA).