Congresso Pd:"nuova fase, impegno per Pd aperto e inclusivo"

(ANSA) - PERUGIA, 30 APR - "Si apre una nuova fase e il Partito Democratico in Umbria è finalmente nelle condizioni di poter rideterminare un nuovo corso politico e di dotarsi di luoghi di confronto democratico, di organismi collegiali legittimati, di una squadra riconosciuta, desiderosi di mettersi a servizio di una comunità che, oggi più che mai, ha bisogno di sentirsi motivata, stimolata, inclusa e ascoltata, per costruire insieme un nuovo progetto politico per il futuro". Così si sono espressi in una nota, Tommaso Bori, Camilla Laureti e Fabrizio Bellini, all'indomani della chiusura dei congressi convocati per l'elezione del segretario regionale Pd e dei provinciali di Perugia e Terni. "Oltre 3.000 iscritti - è detto nella nota - sono ritornati nelle sedi dei propri circoli, riaperti dopo mesi di chiusura, grazie all'impegno dei tanti volontari, che, nonostante le difficoltà e la complessità del momento, si sono adoperati per svolgere un congresso in piena sicurezza. Quasi l'80% degli aventi diritto, ovvero di coloro che hanno rinnovato la tessera nel 2020, e oltre il 50% degli iscritti 2019, ha partecipato attivamente al congresso. Un dato comunque positivo, date le circostanze che si sono venute a determinare in seguito all'emergenza sanitaria, e comunque superiore a quello ottenuto in occasione dell'ultimo congresso in cui sono stati consultati gli iscritti. La comunità dei democratici è tornata a scegliere, a contare e a decidere, uscendo finalmente da un lungo commissariamento". "Questo congresso - hanno aggiunto - conferma il grande lavoro di ricostruzione e rigenerazione che ci attende". (ANSA).