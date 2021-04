Sequestrati 8 milioni a società umbra di commercio veicoli

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 29 APR - Avrebbe evaso al fisco oltre 8 milioni di euro una società umbra dedita al commercio di veicoli scoperta da guardia di finanza nel corso di un'indagine svolta in collaborazione con l' Agenzia delle dogane e dei monopoli di Perugia.

Militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza e funzionari del servizio antifrode dell'Agenzia delle dogane hanno dato esecuzione - su delega della procura di Spoleto - ad un decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Spoleto per tale importo, a carico di una persona fisica e della società, quale profitto di plurimi reati tributari ascritti alla stessa ditta.

Viene contestata l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un imponibile accertato pari ad oltre 36 milioni di euro. L'ipotesi è che possano essere state utilizzate due diverse modalità fraudolente di evasione dell'Iva, l'uso di falsa documentazione e l'interposizione fittizia di "società fantasma" negli acquisti dei veicoli.

Le indagini che hanno dato luogo al procedimento, condotte in collaborazione dalla guardia di finanza e dall'Adm, hanno riguardato il cosiddetto "mercato parallelo" (ossia gli acquisti di veicoli da soggetti diversi dalla casa madre) ed erano rivolte ad accertare possibili elusioni fraudolente delle disposizioni che impongono l'obbligo di versamento dell'Iva dovuta sulla prima rivendita nazionale prima dell'immatricolazione del veicolo, attraverso uno specifico modello F24, senza possibilità di compensazione. Tale procedura non si applica agli acquisti dei privati poiché, in tal caso, l'imposta su valore aggiunto è versata nel Paese del fornitore.

All'atto dell'immatricolazione in Italia, va prodotta la fattura di acquisto emessa dal fornitore Ue e un'autocertificazione attestante l'avvenuto pagamento dell'Iva nello stato estero.

Sulla base di elementi desunti dalle banche dati in uso all'amministrazione finanziaria e dell'analisi della documentazione amministrativa e contabile sequestrata presso le sedi della società e il domicilio dell'indagato, sono state formulate ipotesi di reato - spiega la procura - relative agli acquisti di oltre 1.700 autoveicoli nel periodo 2014-2019.

(ANSA).