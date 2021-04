(ANSA) - TERNI, 29 APR - Al via oggi lo screening anti-Covid sui dipendenti della Provincia di Terni: 142 quelli che, su base volontaria, fino a domani si sottoporranno ai test pungidito svolti dall'equipe medica della funzione associata di Protezione civile dell'orvietano. "Siamo una delle pochissime se non l'unica Provincia in Italia ad aver eseguito test di questo genere" sottolinea in una nota il presidente dell'ente, Giampiero Lattanzi.

"E' un fatto importante - prosegue - soprattutto a fini sanitari e di salute pubblica per evitare che soggetti asintomatici possano inconsapevolmente operare in luoghi pubblici dove circolano dipendenti e cittadini e creare potenziali focolai".

Per l'esecuzione dei test è stata scelta la sala Secci del consiglio provinciale, che offre ampi spazi e ricircolo d'aria e che è stata ritenuta ottimale dai responsabili sanitari.

L'iniziativa si inserisce nel sistema di sicurezza che l'ente ha attivato da mesi con, tra le altre cose, sanificazioni e igienizzazioni costanti di tutti gli uffici e dei locali di palazzo Bazzani utilizzati dall'amministrazione provinciale.

Lattanzi ricorda anche che la collaborazione con le autorità sanitarie e la Protezione civile è stata già "messa in atto positivamente" con l'apertura del punto vaccini alla palestra dell'istituto Casagrande di piazzale Bosco, di proprietà della Provincia. (ANSA).