Non c'è preoccupazione in Umbria per variante indiana Covid

(ANSA) - PERUGIA, 29 APR - Al momento non desta preoccupazione in Umbria la variante indiana del virus Sars-CoV-2 ma i tecnici della Regione vogliono comunque monitorare la situazione. Il commissario regionale per l'emergenza Covid, Massimo D'Angelo, ha sottolineato che il primo aspetto da verificare è quello relativo all'aeroporto di Perugia. "È vero che non esiste un volo diretto ma non bisogna abbassare la sorveglianza visto che ci possono essere dei soggetti che provengono da altri aeroporti" ha detto.

La Protezione civile, con ha spiegato il commissario, si sta quindi predisponendo un protocollo ad hoc.

Altre valutazioni si stanno facendo per monitorare la comunità indiana che vive in Umbria. "In particolare per controllare persone che potrebbero essere rientrate di recente dall'India" ha detto D'Angelo. (ANSA).