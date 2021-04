In Umbria tornano a salire gli attualmente positivi al Covid

(ANSA) - PERUGIA, 29 APR - Tornano ad aumentare in Umbria gli attualmente positivi al Covid, oggi 2.955, 47 più di ieri secondo i dati sul sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati infatti registrati 188 nuovi positivi, 140 guariti e un morto.

Sono stati analizzati 2.747 tamponi e 5.489 test antigenici.

Il tasso di positività è quindi del 2,2 per cento sul totale (ieri 1,4) e del 6,8 sui soli molecolari (ieri 3,47).

In aumento anche i ricoverati in ospedale, 202, nove più di ieri, mentre i pazienti nelle terapie intensive rimangono come ieri e sono in tutto 33. (ANSA).