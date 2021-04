ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, calo curva ma molto lento

(ANSA) - PERUGIA, 29 APR - E' una "discesa molto lenta" quella che caratterizza la curva epidemica del Covid in Umbria.

Un calo che negli ultimi giorni sembra essersi "quasi fermato" per Marco Cristofori, componente del nucleo epidemiologico della Regione che ha tenuto il consueto aggiornamento settimanale.

L'esperto ha legato l'andamento ai numeri sempre più piccoli e alla "forte presenza di varianti" sul territorio. "L'indice Rt - ha aggiunto - è a 0,98 (0,90 quello italiano) e per questo la curva tende ad appiattirsi. E' un dato a ieri, calcolato sugli ultimi giorni".

Carla Bietta, anche lei del nucleo epidemiologico, ha rilevato "continua la discesa dei ricoveri ordinari mentre si arresta un pò quello delle terapie intensive".

Quadro in qualche modo confermato dai dati giornalieri della pandemia. Sono infatti tornati ad aumentare in Umbria gli attualmente positivi al Covid, oggi 2.955, 47 più di ieri.

Nell'ultimo giorno sono stati infatti registrati 188 nuovi positivi, 140 guariti e un morto.

Sono stati analizzati 2.747 tamponi e 5.489 test antigenici.

Il tasso di positività è quindi del 2,2 per cento sul totale (ieri 1,4) e del 6,8 sui soli molecolari (ieri 3,47).

In aumento anche i ricoverati in ospedale, 202, nove più di ieri, mentre i pazienti nelle terapie intensive rimangono come ieri e sono in tutto 33.

L'Umbria si prepara intanto a due nuovi "vaccine day", questa volta per circa 10 mila vulnerabili ed estremamente vulnerabili, il 9 e 16 maggio. Ad annunciarlo sono stati l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, e il commissario regionale per l'emergenza Covid, Massimo D'Angelo. "Visto il successo per gli over 80 abbiamo deciso di replicare con i soggetti vulnerabili che si erano prenotati per giugno e i quali saranno quindi anticipati e vaccinati con Pfizer durante queste due giornate" ha spiegato Coletto. (ANSA).