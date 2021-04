Anche SanitApp per prenotazioni vaccini in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 29 APR - Per "agevolare" le prenotazioni del vaccino anti Covid è stata inserita anche la possibilità di farlo tramite SanitApp, l'applicazione della Regione. Ad annunciarlo l'assessore regionale alla Salute Luca Coletto. "Una soluzione semplice e rapida - ha spiegato - perché informa sui tempi di attesa e su quanti cittadini l'utente trova davanti prima di prenotare".

Oltre che attraverso il sito c'è quindi una nuova modalità, adatta in mobilità e scaricabile per smartphone nelle versioni per Android e Iphone. I tecnici della Regione, come ha sottolineato Coletto, hanno creato una appendice, destinata alle prenotazioni delle vaccinazioni, alla già esistente applicazione.

SanitApp era stata presentata dalla Regione come un "contenitore digitale" per semplificare l'accesso alla salute dei cittadini e con l'obiettivo di inserire sempre più servizi sanitari. E quello delle prenotazioni dei vaccini va così ora ad implementare la piattaforma che già consente, ad esempio, di visualizzare su mappa i pronto soccorso umbri più vicini per scegliere quello che consente di erogare la prestazione nel minor tempo possibile, grazie alla possibilità di vedere il numero di persone sia in cura che in attesa. (ANSA).