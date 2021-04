Prenotati per vaccino Covid 5.891 caregiver-familiari disabili

(ANSA) - PERUGIA, 28 APR - Sono 5.891 in Umbria i caregiver e i familiari conviventi di persone con grave disabilità ed estremamente vulnerabili che si sono prenotati per la vaccinazione anti Covid dalle 13 alle 17 del, 28 aprile, su un totale di circa 8.600 prenotazioni fatte. Lo ha reso noto la Regione.

Dopo lo stop delle prenotazioni "resosi necessario per l'indisponibilità di vaccini", la Regione Umbria - si legge in una sua nota - ha riaperto le prenotazioni per i caregiver e i familiari conviventi.

L'aggiornamento delle agende ha determinato un momento di blocco delle prenotazioni nella prima parte della giornata che sono poi riprese in maniera regolare. (ANSA).