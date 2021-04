Indagini polizia su cadavere trovato alla periferia Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 28 APR - Indagini della polizia dopo il ritrovamento del cadavere di un uomo alla periferia di Perugia.

Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.

Il corpo, nudo, era in un fosso lungo una strada di campagna nella zona industriale di Sant'Andrea delle Fratte. Accanto ad un auto è stato notato da un passante che ha dato l'allarme.

Sul posto è intervenuto personale della squadra mobile della questura e della polizia scientifica per gli accertamenti.

(ANSA).