ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, vaccinata più 10% popolazione

(ANSA) - PERUGIA, 28 APR - E' ora più del dieci per cento la popolazione residente in Umbria che ha completato il ciclo di vaccinazione anti Covid. Si tratta di 82.268 persone, il 10,53 per cento dei residenti, in base ai dati aggiornati dalla Regione alla mattina del 28 aprile e ulteriormente incrementati in giornata.

Sono invece 287.671 le dosi complessivamente somministrate delle finora 301.555 fornite all'Umbria, il 95.4% secondo quanto riporta il sito del Governo.

Riguardo ai dati giornalieri della pandemia, viene registrato ancora un calo degli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 2.908, 90 in meno rispetto a martedì.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 98 nuovi positivi, 187 guariti e un morto.

Sono stati analizzati 2.818 tamponi e 4.103 test antigenici.

Il tasso di positività è dell'1,4 per cento sul totale (ieri 1,1) e del 3,47 sui soli molecolari (era al 3).

Ancora in discesa i ricoverati Covid nei reparti ordinari, 193, quattro meno di ieri, 33 dei quali (dato stabile) nelle terapie intensive.

Intanto la Regione ha annunciato per maggio il via libera "all'integrale ripristino dei servizi sanitari extra Covid" negli ospedali di Pantalla e Spoleto. (ANSA).