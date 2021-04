Umbria per rilancio punta su 'verde' e qualità della vita

(ANSA) - PERUGIA, 27 APR - Una regione "verde che deve anche valorizzare l'alta qualità della vita" è "l'idea dell'Umbria e del rilancio dell'Umbria" post Covid presente nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. E' il quadro delineato dalla presidente Donatella Tesei che è intervenuta in Assemblea legislativa. "Una regione poco popolata che speriamo di vedere crescere anche sotto questo aspetto mettendo in campo anche quelle politiche che servono a trattenere i giovani e a far formare le famiglie" ha aggiunto.

"Quello che dobbiamo cercare di ottenere attraverso queste misure - ha spiegato Tesei - è di fare dell'Umbria una regione dove vivere, lavorare, investire, fare ricerca e impresa coniugando il tutto con la qualità della vita. Una regione attrattiva grazie alle nuove infrastrutture ma anche alla frontiera digitale". (ANSA).