Ufficio rappresentanza Anci in sede Provincia Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 27 APR - Il presidente della Provincia di Perugia Luciano Bacchetta ha accolto la richiesta di quello dell'Anci, Michele Toniaccini di poter usufruire come ufficio di rappresentanza di una delle sale del secondo piano del Palazzo dell'Ente.

A seguito dell'inagibilità della sede di via Alessi, da tempo l'Associazione dei Comuni si è trasferita nel "mezzanino" dello storico Palazzo di Piazza Italia. Spazi considerati "insufficienti" per svolgere appieno l'attività degli organi istituzionali. Da qui la richiesta che è stata accolta da Bacchetta.

Toniaccini ha quindi potuto insediarsi nel nuovo ufficio, con i rappresentanti istituzionali che hanno sottolineato la "stretta collaborazione da sempre viva tra Anci e Provincia".

Bacchetta, anche come sindaco di Città di Castello, ha rimarcato l'impegno dell'Anci a favore dei Comuni nel difficile momento che si sta ancora vivendo a causa della pandemia. "Un ruolo decisivo - ha detto - soprattutto sul fronte dell'interlocuzione con l'ufficio scolastico regionale per aiutare i Comuni ad orientarsi ed essere informati".

Toniaccini ha ringraziato per la disponibilità dimostrata dalla Provincia sottolineando come nel Palazzo di Piazza Italia, dichiarato bene di interesse culturale dal Ministero per i beni e le attività culturali, si respiri tutta la sua "aria" storico-istituzionale. "Avere una nuova sede in piazza Italia - ha rimarcato - ci ha consentito anche di organizzare incontri, riunioni, manifestazioni all'interno di questo prestigioso Palazzo, con le sue sale affrescate, con la magnifica sala del Consiglio provinciale dove abbiamo svolto l'assemblea regionale di Anci, contribuendone alla promozione della sua conoscenza, nonché della sottostante Rocca Paolina: gli spazi più sono occupati, più tornano a vivere e a essere patrimonio di tutti. E anche questo aspetto non è secondario". (ANSA).