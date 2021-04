Tesei, Pnrr Umbria è visione di rilancio Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 27 APR - Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dell'Umbria "non è un collage di progetti locali ma una visione di rilancio dell'Umbria": lo ha detto la presidente della Regione Donatella Tesei intervenendo in Assemblea legislativa. "In questa ottica va vissuto senza fare la caccia al territorio a al singolo progetto di campanile" ha aggiunto.

"Non possiamo pensare di seguire - ha detto Tesei - una logica di ripartizione geografica che non esiste nemmeno come impostazione nazione, dove tutto il Paese è e sarà interessato da misure che lo devono riguardare tutto".

La presidente ha ricordato che il Pnrr è stato "costruito dalla Giunta e dalla Presidenza dopo un'ampia partecipazione con i Comuni sopra ai 15 mila abitanti, con la presenza di Anci per tutti gli altri". "Tutti - ha aggiunto - hanno potuto consegnare le loro progettualità". (ANSA).