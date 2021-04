Salta anche l'edizione 2021 delle Infiorate di Spello

(ANSA) - SPELLO (PERUGIA), 27 APR - Anche l'edizione 2021 delle Infiorate di Spello salta causa pandemia. "L'appuntamento con i turisti e i visitatori - annuncia il presidente dell'associazione, Mirko Di Cola - slitta al 18 e 19 giugno 2022, ma stiamo già lavorando per definire le iniziative che nel weekend del 5 e 6 giugno potranno essere realizzate on-line, e in particolare sui canali social, per condividere insieme il Corpus Domini. L'obiettivo, infatti, è quello di restare in contatto con tutti gli estimatori delle infiorate e di mantenere viva in noi spellani la passione dell'infiorare, in attesa di tornare presto a creare quelle spettacolari opere floreali che per dimensioni e qualità artistica sono sempre più note nel mondo". "Tale decisione, tanto sofferta quanto obbligata ai fini del contenimento del contagio da Covid 19, non ferma gli infioratori - afferma il sindaco di Spello Moreno Landrini -che sono già a lavoro affinché il prossimo anno la ripartenza delle Infiorate sia ancora più appassionante. Per questo stiamo lavorando in stretta sinergia per rendere possibile, nel rispetto delle normative, un segno di omaggio alla solenne celebrazione del Corpus Domini".

In particolare, per il il Corpus Domini 2021 si cercherà di promuovere forme di collaborazione con le scuole e di coinvolgere non soltanto artisti e fotografi locali ma anche i numerosi turisti degli anni passati che potrebbero voler dare il loro contributo per realizzare eventi social, mostre digitali e altre iniziative.

Fino al 18 e 19 giugno del 2022 - sottolineano gli organizzatori in una nota - le Infiorate di Spello continueranno quindi a vivere e a regalare emozioni al pubblico di tutto il mondo attraverso le storie e le immagini fotografiche e video che verranno condivise sui social. (ANSA).