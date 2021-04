On-line la dashboard con tutti i dati sui vaccini in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 27 APR - E' on-line sul sito istituzionale della Regione Umbria, nel portale dedicato all'emergenza coronavirus, una nuova dashboard sulla vaccinazione anti Covid-19, visualizzabile al link https://coronavirus.regione.umbria.it/vaccini La Dashboard, realizzata grazie alla collaborazione tra il Centro operativo regionale (Cor), la direzione Salute e Welfare, la direzione Sviluppo economico e Agenda digitale, Umbria salute e Umbria digitale, è uno strumento di facile lettura che fornisce il quadro aggiornato sull'avanzamento della campagna vaccinale in Umbria.

I principali indicatori rappresentati graficamente sono quelli relativi al numero di soggetti vaccinati con prima dose, ai vaccinati con ciclo completo, alle dosi consegnate dalla struttura nazionale, l'andamento delle vaccinazioni per categoria, per fascia d'età e per distretto sanitario di residenza.

Contestualmente all'uscita della dashboard, i medesimi dati vengono resi disponibili anche in formato open data sul catalogo regionale.

"Sappiamo che c'è un forte bisogno informativo sull'andamento della campagna vaccinale nella nostra regione - ha affermato in una nota dell'ente l'assessore alla Salute e Welfare della Regione Umbria, Luca Coletto - e per questo abbiamo realizzato la nuova dashboard che, insieme agli altri canali della comunicazione già presenti, sarà in grado di fornire una quadro chiaro e puntuale ai cittadini e agli addetti ai lavori, nel rispetto dei principi di informazione e trasparenza".

Dai dati pubblicati oggi emerge che la prima dose è stata somministrata a 204.832 cittadini e il ciclo completo riguarda invece 79.700 persone. Le dosi somministrate sono 284.532 sulle 301.555 consegnate. (ANSA).