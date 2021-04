ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria supera 283 mila dosi vaccino

(ANSA) - PERUGIA, 27 APR - Hanno superato quota 283 mila, raggiungendo 283.711, le dosi di vaccini anti Covid somministrate in Umbria in base ai dati del Governo aggiornati al pomeriggio del 27 aprile. Il 94,1 per cento delle 301.555 finora consegnate alla regione che si conferma tra le prime in Italia per questo parametro.

I dati giornalieri della pandemia evidenziano intanto ancora un lieve calo dei ricoverati Covid nei reparti ordinari degli ospedali dell'Umbria, 197, tre meno del giorno precedente, al 27 aprile.

Secondo i dati sul sito della Regione crescono invece i pazienti nelle terapie intensive, 33, due in più. Nell'ultimo giorno sono stati rilevati 96 nuovi postivi, 82 guariti e un deceduto. Gli attualmente positivi sono ora 2.998, 13 più di ieri.

Sono stati analizzati 3.196 tamponi e 5.113 test antigenici.

Il tasso di positività è dell'1,1 per cento sul totale (era stato 1,2 martedì scorso) e del 3 per cento sui soli molecolari (lo stesso di sette giorni fa).

Dei temi legati in qualche modo al Covid ha parlato anche la presidente della Regione Donatella Tesei intervenuta in Assemblea legislativa sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. "L'Umbria ha superato l'emergenza sanitaria della 'fase 3' della pandemia Covid - ha sottolineato - ed è una delle prime regioni italiane a poter guardare alla bella stagione con sicuramente la guardia alta ma un certo ottimismo". (ANSA).