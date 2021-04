Riprende in Umbria la campagna tesseramento Lega Salvini Premier

(ANSA) - PERUGIA, 26 APR - Riprende in Umbria la campagna tesseramento della Lega Salvini Premier. Con il passaggio della regione in zona gialla e nel pieno rispetto delle misure previste, il partito di Matteo Salvini torna ad essere presente sul territorio per dare la possibilità ai sostenitori di tesserarsi, in tutta sicurezza e con i relativi distanziamenti.

"Sabato 8 maggio saremo presenti in tante piazze umbre con i nostri gazebo - annuncia in una nota Mauro Malaridotto, responsabile regionale tesseramento Lega - per ascoltare le istanze dei cittadini e dare la possibilità ai nostri sostenitori umbri di sottoscrivere la nuova tessera 2021. Le richieste pervenute in tal senso in questi primi mesi dell'anno sono state tante, la gente ha voglia di sentirsi parte di un progetto che ci vede governare la regione e le più importanti città dell'Umbria. I numeri dello scorso anno, in linea con quelli del 2019 e con una crisi pandemica in atto, dimostrano che gli elettori della Lega ci sono e sono tanti".

"Ad oggi possiamo contare su una macchina organizzativa efficiente e capillare - spiega il responsabile regionale - due responsabili provinciali, 19 responsabili di sezione oltre ai vari responsabili cittadini. Siamo nati come partito tra la gente e intendiamo proseguire nel solco di questo filone. Gli appuntamenti elettorali del prossimo autunno ci vedranno di nuovo presenti sul territorio e sarà pertanto fondamentale essere tra le persone e farle sentire parte di un progetto comune, anche attraverso la sottoscrizione della tessera".

