Più controlli all'entrata e all'uscita delle scuole a Terni

(ANSA) - TERNI, 26 APR - Saranno intensificati, a Terni, i controlli all'entrata e all'uscita delle scuole, per evitare assembramenti e il non corretto uso delle mascherine. E' quanto ha deciso stamani, in sede di tavolo tecnico, il questore Bruno Failla, disponendo un dispositivo di prevenzione in concorso con Bus Italia e le altre forze di polizia.

Intanto, sono state 15 le sanzioni per violazioni della normativa anti-Covid elevate nel corso dei controlli interforze svolti nel fine settimana, sia all'ingresso della città che in centro.

In base a quanto riferisce la questura i servizi hanno portato all'identificazione di 184 persone e alla verifica di 71 veicoli. Le pattuglie, anche in borghese, di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale hanno passato al setaccio i luoghi più a rischio assembramento, come le vie del centro storico e le zone di aggregazione giovanile, controllando anche 11 esercizi pubblici. I controlli - spiega sempre la questura - verranno ripetuti anche nei prossimi giorni. (ANSA).